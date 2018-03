Cantarelli pode ser chamado por Zico A possível confirmação de Zico como novo treinador da seleção japonesa faz com que o Corinthians fique sobre ameaça de perder seu preparador de goleiros. Cantarelli, atualmente na comissão técnica de Carlos Alberto Parreira, jogou com o Galinho no Flamengo e trabalhou junto com ele quando Zico assumiu o cargo de direção no Kashima Antlers. O preparador disse, entretanto, que não conversa com Zico há pelo menos um mês. "É possível que a imprensa japonesa tenha dito algo sobre eu integrar a comissão técnica, porque trabalhei com Zico dois anos lá", afirmou o preparador. "Mas não converso com ele desde que viajou para o Japão para acompanhar a Copa do Mundo e, por isso, qualquer informação de que eu tenha recebido algum convite não é verdadeira", completou. Da experiência que teve no Oriente, Cantarelli disse que teve um pouco de dificuldade para aprender a língua, o que não o impediu de realizar um bom trabalho pois sempre contou com a ajuda de um intérprete. O preparador disse que ele e sua família não enfrentaram problemas para se adaptarem à cultura local. Enquanto as informações não são confirmadas, Cantarelli continua seu trabalho no Corinthians. O preparador trabalha com os goleiros Doni e Gléguer, que disputam a Copa dos Campeões em Belém.