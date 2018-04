Canteros projeta vitória no domingo para aliviar pressão no Flamengo

"Quando jogamos em alto nível, temos que estar preparados para tudo. Jogar pelo Flamengo é muita responsabilidade. É um clube muito grande. Temos que ganhar sempre", disse o jogador.

Canteros chegou ao clube em meio ao Brasileiro do ano passado. Aos poucos, ele foi se transformando em um dos principais nomes do meio-campo da equipe. Este ano, o volante ficou afastado do time por lesão e seu período de ausência coincidiu com o mau momento da equipe.

No domingo passado, Canteros marcou o primeiro gol do Flamengo no empate em 2 a 2 com o Sport. Ele espera estar em campo novamente na próxima rodada. "Estou voltando de uma lesão muito difícil, mas melhorando cada dia mais. Quero ajudar e o grupo é bom. Estamos pensando em domingo, para ganhar", declarou Canteros.