Caos na segurança pública paralisa o futebol do Espírito Santo

O caos na segurança pública em todo o Espírito Santo, com as mortes na Grande Vitória já chegando à casa da centena, faz o futebol no Estado estar paralisado. Nesta quarta-feira, Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES) anunciou que também a terceira rodada do Campeonato Capixaba, no fim de semana, não será realizada.

"Em função de não termos significativa melhora nas condições de segurança no Estado do Espírito Santo, e conforme amplamente divulgado na mídia em âmbito nacional, a FES, comunica a suspensão de cinco jogos válidos pela terceira rodada do Campeonato Estadual da Série A 2017. Tão logo a situação normalize novas datas serão programadas e divulgadas", diz comunicado da entidade.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A paralisação no trabalho da Polícia Militar começou na sexta-feira passada, mesmo dia em que FES anunciou a suspensão da segunda rodada do Campeonato Capixaba, que seria realizada no fim de semana.

Desde então, não há expediente na federação, que também já avisou que não vai abrir na quinta-feira. Para a próxima rodada, no fim de semana que vem, estavam marcados cinco jogos, inclusive o principal clássico do Estado, o duelo entre Rio Branco e Desportiva Ferroviária, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Os outros jogos seriam em Itapemirim, São Mateus, Jaguaré e Vitória.

Pela Copa do Brasil, a Desportiva só estreia na semana que vem, quarta-feira, dia 15, contra o Avaí. A partida segue marcada para acontecer em Cariacica.