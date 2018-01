Capacete "nazista" é problema na Holanda Uma empresa holandesa está oferecendo aos torcedores capacetes de cor laranja e no formato daqueles usados pelos soldados alemães no período nazista. O ato despertou críticas da KNVB, entidade que comanda o futebol holandês. "Eles falam que não querem enfatizar a guerra, mas estão conseguindo o oposto", disse o porta-voz Frank Huizinga. "Esse não é o espírito de um torneio de futebol." A empresa se defende, dizendo que tudo é apenas uma "brincadeira com os arqui-rivais".