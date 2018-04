Capello afirma que tem interesse em treinar Inglaterra

O ex-técnico do Real Madrid, Fabio Capello, afirmou que estaria interessado no cargo de técnico da seleção inglesa de futebol. A Inglaterra não se classificou para a Eurocopa de 2008, após a derrota em casa por 3 x 2 para a Croácia, na quarta-feira, e o técnico Steve McClaren foi expulso na manhã desta quinta. O italiano Capello, que alcançou sucesso pelo Milan na década de 1990 e também foi campeão da Série A com Juventus e Roma, já havia falado anteriormente sobre seu interesse em treinar a Inglaterra. "Seria um desafio bonito. Estou na idade certa", afirmou Capello, de 61 anos, ao jornal Gazzetta dello Sport desta quinta-feira. O treinador foi demitido pelo Real Madrid no fim da última temporada, apesar de ter conquistado o título espanhol, e atualmente trabalha como comentarista da TV italiana RAI. Entretanto, ele reconheceu os problemas do time inglês. "Há muitos jogadores estrangeiros e os jogadores estão acostumados a outra forma de jogar", disse ele sobre a Inglaterra enquanto comentava a vitória de 3 x 1 da Itália sobre as Ilhas Faroe, na quarta-feira.