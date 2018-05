Capello confirma intenção de levar Beckham para a Copa

O italiano Fabio Capello, treinador da seleção da Inglaterra, confirmou nesta segunda-feira que tem mesmo e intenção de convocar o veterano meia David Beckham para a Copa do Mundo de 2010. O jogador está com 34 anos e voltou ao Milan para aumentar suas chances de ir à África do Sul.

"Se ele jogar e estiver fisicamente preparado, é claro que está nos planos. Eu não olho para a idade dos jogadores. Eu vejo apenas a habilidade, e isso Beckham ainda tem muita. Ele é uma pessoa séria, um grande profissional, e está realmente dedicado a voltar à seleção", afirmou Capello ao diário italiano La Gazzetta dello Sport.

Beckham chegou à Itália nesta segunda-feira para começar sua segunda passagem pelo Milan. O jogador decidiu voltar ao clube italiano para ganhar mais ritmo nos primeiros meses do ano - nos Estados Unidos, onde defende o Los Angeles Galaxy, o inglês não disputaria competições oficiais no período.