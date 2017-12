Capello deixa Roma e assina com a Juve O técnico italiano Fabio Capello decidiu deixar o Roma e assinar com o Juventus de Turim para as três próximas temporadas, segundo anúncio feito nesta sexta-feira pelo clube de Turim. O novo treinador do Juventus assinou o novo contrato na quinta-feira à noite e o clube não divulgou a cifra que ele irá receber, embora a imprensa italiana aponte que saiu para ganhar menos. Fabio Capello esteve por quatro temporadas no Roma, com o qual ganhou um "scudetto" (2000-01) e uma Supercopa da Itália. No início dos anos 90, treinou o Milan, com o qual ganhou vários títulos nacionais e uma Copa da Europa (1994). Na temporada 1996-97 treinou o Real Madrid, ganhando um campeonato espanhol.