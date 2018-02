Capello deverá ser anunciado como novo técnico da Inglaterra

O italiano Fabio Capello deverá ser anunciado nesta quinta-feira como novo técnico da seleção da Inglaterra, após o fracasso do treinador anterior, Steve McLaren, em classificar a equipe para a Eurocopa 2008, na Suíça e na Áustria. Capello poderá assinar um contrato até 2010 pelo qual receberá 6 milhões de euros (cerca de R$ 15 milhões), com a opção de estender seu acordo com a Federação Inglesa de Futebol (FA) após o fim da Copa do Mundo da África do Sul. De acordo com a BBC, o acordo com o Capello será ratificado pela federação inglesa em um encontro com o italiano, que está fora do Reino Unido. Os assistentes de Capello deverão ser os ex-jogadores da seleção inglesa Alan Shearer e Stuart Pearce, os mais cotados para integrar a nova comissão técnica. Na quarta-feira, a FA emitiu um comunicado no qual descrevia suas negociações com Capello como "extremamente positivas e sem problemas". Sobre a eliminação da Inglaterra da Eurocopa, Capello afirmou que os jogadores ingleses sofrem de um "bloqueio mental" que os impede de atuar bem pela seleção, segundo o jornal The Sun. "Há uma diferença enorme entre as atuações dos jogadores nos clubes e na seleção. Está claro que há um bloqueio mental. Senão, como pode ser explicada a eliminação da Inglaterra da Eurocopa de 2008?", afirmou. "Está claro que a camisa pesa demais, mesmo para craques como eles. Nesta situação, o treinador deve ter papel fundamental. Tem que ser, antes de tudo, um psicólogo, e depois um estrategista", acrescentou.