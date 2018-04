Capello diz que trabalho psicológico ajudou Inglaterra

"Os jogadores acreditam em mim e ouvem o que lhes digo. Fiz um trabalho psicológico com eles, e hoje vejo que rendem na seleção tão bem quanto em seus clubes", explicou o treinador italiano.

Capello foi contratado para substituir Steve McClaren, que não conseguiu classificar a Inglaterra para a fase final da Eurocopa de 2008 - no último jogo das Eliminatórias, perdeu em casa para a Croácia por 3 a 2 - a mesma Croácia que foi surrada duas vezes por Capello nas Eliminatórias (4 a 1 em Zagreb e 5 a 1 em Londres).

O treinador italiano não esconde o otimismo com o bom momento da Inglaterra. "Quando assumi sabia que contaria com grandes jogadores. A equipe cresce a cada partida, e não tenho dúvida de que chegaremos à África do Sul em condição de lutar pelo título."