Capello faz desabafo contra a imprensa após título espanhol

O italiano Fabio Capello, técnico do Real Madrid, aproveitou o momento de euforia pela conquista do título do Campeonato Espanhol para desabafar e criticar a imprensa, que tanto o criticou ao longo da temporada, principalmente por ter brigado com Ronaldo, que acabou se transferindo para o Milan. "A imprensa critica sem saber. Falaram muitas coisas sobre meu trabalho, sempre com má fé. Mas o importante é o elenco, que está comigo", afirmou. "Quem diz estas coisas são pessoas que falam demais e pouco entendem de futebol. A Espanha, assim como a Itália, está cheia de professores, todos são técnicos, acham que os treinadores de verdade não sabem nada. Todos escolhem sua equipe, mas a imprensa gosta de ficar falando", completou. O celular de Capello, que completa 61 anos nesta segunda-feira, não parou tocar durante a entrevista coletiva, e ele aproveitou para alfinetar novamente: "Agora são todos amigos", ironizou. O técnico reconheceu, porém, que o afastamento do inglês David Beckham foi seu principal erro da temporada."Minha falha foi não ter levado Beckham em consideração e afastá-lo após o anúncio de seu acordo com o Los Angeles Galaxy. Foi meu maior erro, o mais importante", confessou. Capello também afirmou que sua permanência no clube será decidida pelo presidente Juan Ramón Calderón. "Tudo depende de Calderón para que eu continue, pois eu quero ficar. Na reunião que tivemos outro dia, disse isso claramente a ele. Mas a resposta foi que tudo seria decidido depois desta semana. Eu quero continuar à frente deste projeto, mas perguntem se o título espanhol é suficiente. Agora a bola está com ele", finalizou.