Capello ironiza e diz que não continua no comando do Real Fabio Capello, técnico do Real Madrid, ironizou em relação a seu futuro quando perguntado sobre a renovação do contrato do atacante português Cristiano Ronaldo com o Manchester United. "Como não serei o treinador na próxima temporada, não é problema meu", afirmou. Capello evitou opinar sobre a renovação de Cristiano Ronaldo e o interesse do Real Madrid em contratá-lo. E se mostrou irônico ao mandar uma mensagem aos que cogitam nomes de técnicos para ocupar seu posto. "Como na próxima temporada não serei o treinador, Cristiano Ronaldo não é problema meu", disse entre sorrisos, "mas pelo que está fazendo, é um jogador de grande futuro". Até então, sempre que perguntado sobre seu futuro, Capello afirmava que continuaria sendo técnico do Real Madrid e que seu único pensamento era lutar pelo título do Campeonato Espanhol.