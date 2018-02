Capello não relaciona Ronaldo para o jogo contra Mallorca A relação entre o técnico Fábio Capello e o atacante Ronaldo continua fria. Pela quarta vez consecutiva o Fenômeno não foi relacionado para um jogo do Real Madrid, que enfrenta neste domingo o Mallorca, pelo Campeonato Espanhol. Ronaldo ficou fora das duas partidas contra o Bétis, pela Copa do Rei, e do jogo contra o Zaragoza, pelo Espanhol. A atitude de Capello mostra que o treinador não conta mesmo com o Fenômeno, já que o atleta apresenta condições de jogo. Caso a escalação seja a mesma da partida contra o Bétis, o time não terá atacantes no banco de reservas. Além de Ronaldo, Cassano também está fora da equipe por opção do treinador. Segundo boletim médico do Real Madrid, Beckham tem uma lesão muscular na perna esquerda e se une ao amplo número de baixas da equipe, ao lado de Roberto Carlos, Marcelo, Cicinho, Emerson, Guti e Raúl.