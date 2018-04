Capello pede Inglaterra 'confiante' contra a Espanha O técnico Fabio Capello pediu nesta sexta-feira aos seus comandados na seleção da Inglaterra um time que jogue com velocidade e confiança diante da Espanha, atual campeã mundial, no amistoso deste sábado, no Estádio de Wembley. O treinador vê seu time forte e pronto para superar os espanhóis, apesar de admitir que espera por um duelo muito complicado em Londres.