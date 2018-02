Capello pode ser demitido do Real, diz imprensa espanhola Segundo a imprensa espanhola, a situação do técnico italiano Fábio Capello no Real Madrid ficou mais complicada após a derrota para o Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões. O treinador poderia até ser demitido e não disputar o clássico do próximo sábado, contra o Barcelona, pelo Campeonato Espanhol. O diretor esportivo do Real, Predrag Mijatovic, teria explicado ao final da partida que não poderia afirmar que Capello sentaria no banco de reservas no clássico no Camp Nou. "Aconteceram coisas que não têm explicações. Temos de fazer muitas reflexões e tomar algumas decisões." As críticas não foram apenas dos dirigentes. Para o diário As, Capello teria sido "um inútil ao longo do duelo na Alemanha", o que "culminou com a eliminação do Real". Outro jornal que criticou o trabalhou do italiano foi o Marca, que afirmou que o treinador estava "perdido com seu sistema defensivo." Ao final do jogo, Capello foi questionado sobre uma possível demissão e disse que seu futuro "dependia do presidente" - segundo os espanhóis, Ramón Calderón respondeu ao técnico e revelou que "precisaria de algumas reuniões para saber se o italiano continuaria no clube."