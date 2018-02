Capello quer ´cortar a cabeça´ de Ronaldo no Real Madrid A crise que está instalada no Real Madrid é de proporções "galácticas". Segundo a imprensa espanhola, o técnico italiano Fabio Capello pediu à diretoria uma limpeza no elenco. Dentre os jogadores que teriam a "cabeça cortada" pelo treinador está o brasileiro Ronaldo, que não tem rendido o esperado dentro de campo. Segundo o jornal espanhol AS, Capello pretende realizar uma reformulação radical, na qual Ronaldo e o atacante Antonio Cassano seriam negociados o mais rápido possível. "Nossa intenção é de vendê-los agora mesmo", teria dito o treinador ao diário. "Da forma que estão, não quero que eles façam parte do meu projeto." A lista de dispensa não para por aqui. O treinador não quer que o contrato do astro inglês David Beckham seja renovado. Da mesma forma, mais seis jogadores receberam um "cartão amarelo" para ficarem atentos. São eles: Robinho, Emerson, Raúl, Guti, Cannavaro, e Michel Salgado. Falta de liderança Diretor esportivo, Pedja Mijatovic revelou que mudará sua postura com os jogadores. Desta forma, o dirigente passará a tratar os atletas com "mão de ferro". Além disso, Mijatovic também aumentará sua pressão sobre Capello, que apesar de ter pedido a cabeça dos atletas, pode ser demitido em caso de novas derrotas. O diário espanhol Marca revelou que os jogadores não respeitam Capello, que se mostra profundamente abatido nos vestiários. Parte do elenco considera que o treinador está "perdido" e não tem mais controle sobre o grupo. Vale lembrar que a diretoria do Real gastou 100 milhões de euros para contratar os jogadores indicados pelo italiano. Nesta quinta-feira, o Real enfrenta o Betis, pela Copa do Rei. Já no Campeonato Espanhol, competição em que o clube é apenas o terceiro colocado, o próximo duelo só acontecerá no domingo, contra o Zaragoza.