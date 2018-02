Capello recebeu duas ligações do Liverpool, diz jornal

O técnico italiano Fabio Capello recebeu duas ligações procedentes do Liverpool, antes e depois da partida da Liga dos Campeões contra o Porto, informou nesta quarta-feira o jornal britânico Daily Mirror. O artigo relaciona as duas ligações à crise vivida nas duas últimas semanas em Anfield entre os proprietários do clube e o técnico Rafa Benítez. A polêmica começou com declarações de Tom Hicks, um dos donos do Liverpool, nas quais pedia a Benítez que parasse de exigir contratações à diretoria. "Pare de falar de novos jogadores e treine os que temos", criticou. A troca de insultos que se seguiu a isso só teve fim com a goleada do Liverpool sobre o Porto, por 4 a 1, quando o técnico recebeu inúmeras demonstrações de carinho da parte dos torcedores que lotavam o estádio Anfield. O Mirror vem agora jogar mais lenha na fogueira, com as supostas declarações de Fabio Capello, cujo nome também vem sendo cogitado para assumir a seleção inglesa. O diretor-executivo do Liverpool, Rick Parry, apressou-se nesta quarta-feira a desmentir os boatos de uma suposta aproximação entre seu clube e Capello, e qualificou as informações de "absolutamente falsas". "Capello não nos contatou, e nós não contatamos ele", disse Parry.