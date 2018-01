Capello tenta sobreviver na Roma O Campeonato Italiano está apenas na terceira rodada, mas já há treinador com o cargo ameaçado. A bola da vez é Fabio Capello, que balança na Roma em conseqüência dos maus resultados de início de temporada. O time perdeu as duas partidas que disputou no torneio nacional e tem um ponto apenas na Liga dos Campeões da Europa. O desafio neste domingo é superar o Brescia, fora de casa. Capello teve o melhor momento um ano e meio atrás, quando levou a Roma ao terceiro título italiano de sua história. Na temporada de 2001-02 ficou em segundo lugar, por perder pontos importantes na reta da final da competição. O desempenho atual é decepcionante, o time segura a lanterna e já sente a pressão dos torcedores. Grupos mais radicais de tifosi foram duas vezes ao centro de treinamento, em Trigória, e protestaram contra os jogadores. Na mais recente ´visita de cortesia´, houve até agressão ao zagueiro Zebina. A liderança de Capello começa a ser contestada também por alguns dos astros do elenco, como o meia Totti, que tem reclamado por ser usado como bode expiatório nos momentos mais delicados. "O treinador tem implicado sempre comigo", queixa-se. Capello também criticou a política de investimentos do clube e reclamou da falta de opções para suportar o ritmo dos dois campeonatos - o da Itália e o europeu de clubes. O Brescia tem 3 pontos e se contenta com posição intermediária. A terceira rodada terá ainda os jogos Bologna (4 pontos) x Piacenza (6), Como (0) x Reggina (0), Módena (3) x Torino (0), Perugia (3) x Empoli (3), Udinese (1) x Atalanta (1) e Inter (6) x Chievo (3).