Capitães do penta receberão prêmio A seleção de futebol do Brasil ganhou nesta terça-feira o prêmio Príncipe de Astúrias dos Esportes, a mais importante condecoração da Espanha na área esportiva. A conquista do penta na Copa da Coréia/Japão foi fundamental para o futebol brasileiro vencer a eleição que teve 25 candidaturas de 13 países. O prêmio deverá ser entregue aos capitães das seleções que conquistaram os cinco títulos mundiais, em solenidade no dia 25 de outubro, na cidade espanhola de Oviedo. Como Mauro Ramos de Oliveira, da Copa de 1962, morreu na semana passada, estarão presentes Bellini (58), Carlos Alberto Torres (70), Dunga (94) e Cafu (2002). Na eleição, a seleção brasileira venceu concorrentes como o piloto alemão Michael Schumacher, pentacampeão mundial de Fórmula 1, e o Real Madrid, que completa 100 anos de fundação em 2002. Mas, segundo os jurados da premiação, o Brasil ganhou também por causa do ?valor esportivo e de integração social do futebol no País?. "Tão importante como a conquista dos cinco títulos mundiais, é o sentido social que tem o futebol no Brasil, que além de um esporte, é um sentimento, uma paixão compartilhada por todo o povo brasileiro", afirmou o presidente do júri, o espanhol Juan Antonio Samaranch, que também preside o Comitê Olímpico Internacional (COI).