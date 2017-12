Capitão da Argentina acha que equipe começou bem O capitão da seleção argentina, Juan Pablo Sorín, destacou neste sábado "o bom começo" de sua equipe na Copa do Mundo, ao derrotar por 2 a 1 a Costa do Marfim, em Hamburgo. Mas o braço direito do treinador, José Pekerman, não quis mostrar-se demasiadamente confiante com a classificação para as oitavas-de-final da competição, pois "ainda não conseguimos nada". "Gostei muito de nossa atuação, jogamos coletivamente e sempre buscando o resultado", contou o ex-jogador do Cruzeiro e atualmente no Villareal da Espanha. O lateral-esquerdo também falou sobre o cansaço de sua seleção, que sofreu com o calor, segundo o campeão mundial Sub-20 junto com Pekerman. "Eu estou aqui para isso, empurrar a bola para dentro do gol", enfatizou o atacante Hernán Crespo, artilheiro que fez o primeiro gol da Argentina na partida. Aliás, seu companheiro de ataque, Javier Saviola, que fez o outro gol de sua seleção mostrou-se muito satisfeito com a dupla de ataque: "Eu e Crespo nos entendemos muito bem no ataque e espero que a dupla continue funcionando bem durante o resto da competição". "Acho que fomos muito bem, mas acho que ainda vamos melhorar e nos soltar mais, pouco a pouco. Sabemos que demos o primeiro passo, agora é concentração para manter o foco nas vitórias", disse Crespo. "Este era o passo que precisávamos dar", comentou Pekerman, que completou: "Eles (Costa do Marfim) estava estreando em uma Copa, mas não demonstraram nervosismo e jogaram um ótimo futebol". Sobre as substituições de Crespo e Saviola, os dois atacantes que começaram a partida e autores do gols argentinos, Perkerman explicou: "coloquei Palácio no lugar de Crespo para ganhar velocidade, pois queria um ataque com dois jogadores rápidos naquela altura da partida." "Já Saviola eu saquei de campo para reforçar o meio campo. A costa do Marfim estava com três atacantes em campo e não adianta nada eu ter atacantes sem alguém que possa assisti-los", concluiu.