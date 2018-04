Capitão da Austrália troca Everton pelo Galatasaray

No Galatasaray, Lucas Neill vai jogar ao lado de Harry Kewell, seu companheiro na seleção australiana. "Eu estou muito satisfeito por ter assinado com o Galatasaray e jogar por um grande clube com grandes ambições no futebol europeu", disse Neill, em um comunicado oficial. "Galatasaray tem um elenco fantástico e eu estou olhando para os desafios que teremos pela frente".

O contrato de Neill com o Everton se encerraria no final da temporada 2009/2010. Ele foi contratado pelo clube inglês em setembro.

O Galatasaray venceu o Campeonato Turco em duas das quatro últimas temporadas e está atualmente em segundo lugar, um ponto atrás do Fenerbahce. "Essa oportunidade veio do nada, de repente", disse Paddy Dominguez, empresário de Neill.

"Nós ficamos muito surpresos com a velocidade com que Everton e Galatasaray chegaram a um acordo, mas agora que a negociação foi concluída, nós estamos satisfeitos que o futuro de Lucas esteja resolvido e ele possa se concentrar no seu próximo desafio, com o Galatasaray", completou.