Capitão da Coreia do Sul diz que adversários da Copa terão medo do atacante Son

Ki Sung-yueng é um veterano de Copas do Mundo, tendo participado nas edições da África do Sul e do Brasil. Indo para a Rússia como capitão da seleção sul-coreana, o volante acredita na classificação do time em um grupo complicado, que conta com Alemanha, México e Suécia, e aposta no atacante Son, do Tottenham, para isso.

"Ele é o principal jogador e o que pode ameaçar os outros times. Nosso ataca se baseia muito nele. Ele marcou muitos gols pelo Tottenham e mostrou qualidade como centroavante, ponta ou camisa dez. Ele tem muita habilidade e espero que ele possa marcar algumas vezes pelo nosso time. Acho que os oponentes terão medo dele", afirmou o volante de 29 anos ao site da FIFA.

Apesar da confiança no compatriota, o atleta não espera facilidade na chave F. "É um grupo difícil. Todos podem dizer que as outras são melhores porque estão acima de nós no ranking. Mas no futebol nunca se sabe o que pode acontecer, ainda mais em uma Copa do Mundo. O primeiro jogo, contra a Suécia, é o maior para nós. Se vencermos, então quem sabe o que pode acontecer. Mas se não conseguirmos algo nessa partida, pode ser difícil passar da fase de grupos", diz Sung-yueng, que admite que a meta do time é passar da primeira fase.

Na entrevista ao site da entidade oficial do futebol, o atleta do Swansea falou ainda sobre a responsabilidade de ser o capitão da Coreia, afirmando que precisa ser um exemplo e por isso há mais pressão, mas que se sente honrado. Outro tema abordado foi a Copa de 2002, sediada no país natal do atleta e melhor desempenho da seleção sul-coreana, que Ki disse ter sido um momento especial, mas que ele só pode assistir pela televisão. Naquela edição, a Coreia passou pela Itália nas oitavas de final e pela Espanha nas quartas (ambos os jogos com erros de arbitragem a favor da equipe asiática) e foi eliminada pela Alemanha na semifinal.