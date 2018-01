Capitão de Togo procura emprego O capitão da seleção de Togo, Jean-Paul Balo, desembarcou nesta sexta-feira em Leipzig para o sorteio dos grupos da Copa do Mundo, mas confessou que pretende usar a viagem para procurar trabalho. "Quero aproveitar minha passagem pela Alemanha para me fazer conhecer. Estou procurando um novo clube e aqui é o melhor momento para isso?, admitiu o jogador, de 30 anos. "Depois da chegada de um novo treinador ao Amiens (clube da 2ª Divisão da França), fui colocado na reserva e já não tenho mais nada a fazer lá?, explicou. Abalo chegou ao clube francês em 1995 e tem contrato até o final deste ano. Neste período, sua maior façanha foi chegar à final da Copa da França de 2002. Togo se classificou pela primera vez na história para uma Copa do Mundo. Os ?gaviões? estarão no pote 2 no sorteio dos grupos, que será realizado nesta sexta-feira à tarde.