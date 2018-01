Capitão deve acertar retorno à Lusa O volante Capitão deverá acertar nesta quinta-feira a sua volta à Portuguesa. Segundo o jogador, faltam poucos detalhes para que contrato seja assinado. O jogador foi vice-campeão brasileiro pela Lusa em 1996. Depois de acertar o empréstimo do lateral-direito Luciano ? disputou a Série B pelo Sport Recife ?, a diretoria quer o atacante Róbson do América-MG, que foi indicado pelo técnico Jair Pereira. O diretor de futebol, Jerônimo Gomes, confirma que o atacante Ricardo Oliveira não vai para o Corinthians. ?Houve o interesse, mas o Ricardo Oliveira não sai da Portuguesa por menos de US$ 5 milhões. Como eles acharam muito, a negociação não evoluiu.?