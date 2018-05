Capitão diante do Peru, Fernandinho se diz honrado e fala em volta por cima

Escolhido para ser o capitão da seleção diante do Peru, o volante Fernandinho se disse honrado por poder ostentar a braçadeira e afirmou ser "uma volta por cima" em sua carreira na seleção. A afirmação foi uma referência ao fato de ele ter estado em campo nos 7 a 1 sofridos diante da Alemanha na Copa, quando foi muito criticado.

O jogador soube que seria o capitão do time momentos antes do treino realizado nessa segunda-feira, no Estádio Nacional de Lima, local da partida. "Não falei com a família ainda porque recebi a notícia antes do treino, tomei banho e vim rapidinho pra cá (entrevista pós-treino), mas tenho certeza de que estão superfelizes. Minha vitória é a vitória deles", comentou. "Ser capitão da seleção brasileira é uma conquista pessoal e profissional. O trabalho permite reconquistar coisas no futebol. Há dois anos fomos muito criticados, mas trabalhamos pela volta por cima."

O volante do Manchester City se disse honrado. "Chegar à seleção, jogar e tentar manter o mesmo nível sempre e agora ter oportunidade de ser capitão pela primeira vez é um orgulho. Me sinto muito honrado. Isso vai me motivar ainda mais para tentar manter o nível do último jogo e ajudar o Brasil a ganhar três pontos", declarou.

Sobre o jogo, Fernandinho prevê um duelo equilibrado. Ele pediu atenção redobrada a Christian Cueva e Paolo Guerrero, principais nomes do Peru. "Cueva e Guerrero são jogadores excepcionais para a seleção peruana. Eles jogam no Brasil e têm feito um ótimo Campeonato Brasileiro. Precisamos ter total atenção porque em casa, com apoio da torcida, tenho certeza que farão de tudo para ganhar", previu o volante.

"No futebol você tem que respeitar todos os adversários, independentemente do momento que vivem. Pelos jogadores que tem o Peru, temos que respeitar muito. Será um jogo muito difícil, complicado, mas espero que nosso time esteja concentrado e possa vencer", disse Fernandinho.