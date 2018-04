Capitão do Basel é punido por agredir companheiro

O goleiro argentino Franco Costanzo, capitão do Basel, da Suíça, foi suspenso em três partidas nesta sexta-feira por agredir um companheiro de equipe no jogo contra o Zurique, realizado na semana passada. A partida terminou empatada em 1 a 1.

Depois de uma troca de acusações com o zagueiro Beg Ferati, aos 42 do segundo tempo, Costanzo partiu para cima do companheiro, puxou seu cabelo e o agrediu. Segundo a comissão disciplinar do Campeonato Suíço, o goleiro foi suspenso por conduta antidesportiva.

Embora Ferati também tenha agredido o argentino, ele acabou sendo perdoado e não receberá punição. O Basel comunicou que perdoou seus dois jogadores e que Costanzo permanecerá como capitão da equipe.

Reuters

Zagueiro Beg Ferati foi contido pelos outros atletas, durante a discussão com o goleiro Franco Costanzo