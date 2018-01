Capitão do Canadá reforça Botafogo Após as transferências de Doni, Leandro e Luciano Ratinho para o Corinthians, o Botafogo de Ribeirão Preto fez mais duas contratações para disputar o Campeonato Brasileiro, que começa no dia 1º de agosto. Além do atacante Jajá, que se projetou no próprio clube e estava no Santo André, a novidade hoje foi a chegada do zagueiro Tony Menezes, capitão da seleção do Canadá. Tony nasceu no Canadá, mas viveu no Rio de Janeiro a partir dos 9 anos e profissionalizou-se no Madureira. Tem dupla cidadania, é ídolo no Canadá e enfrentou o Brasil, quando a seleção canadense conseguiu um empate em 0 a 0 durante a Copa das Confederações, no Japão. A seleção brasileira era dirigida na época por Emerson Leão. Tony foi capitão da seleção canadense. "Ele é um jogador credenciado e veio para brigar pela vaga de titular com os demais zagueiros", disse o técnico Ernesto Paulo. Tony tem 26 anos e demonstrou confiança no primeiro treinamento no Estádio Santa Cruz. Ele quer projetar-se disputando o Campeonato Brasileiro. No primeiro semestre, ele defendeu o Botafogo do Rio. Ernesto Paulo gostou de Tony e ainda aguarda mais dois reforços: um goleiro e um lateral-esquerdo. O goleiro pretendido para disputar a posição de titular com Maurício, que retornou do Santo André, é Alessandro Magrão, do Nacional, de São Paulo. Alguns laterais estão na lista, mas o treinador prefere Lúcio Wagner, com quem trabalhou no Juventus durante a Série A2 do Campeonato Paulista deste ano. A partir de amanhã, com jogos-treino, Ernesto Paulo começa a definir o time titular. O primeiro será disputado contra o Sertãozinho, às 15 horas.