Capitão do Hull City perderá o restante da temporada O meio-campista Ian Ashbee, capitão do Hull City, vai ficar fora do restante da temporada 2009/2010. O jogador terá que realizar uma cirurgia no joelho. Com isso, a previsão do departamento médico do time inglês é que Ashbee fique, pelo menos, nove meses afastado dos gramados.