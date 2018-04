O clube explicou que Westermann, capitão do Schalke 04, sofre com problemas persistentes no joelho esquerdo e, por isso, decidiu pela operação. O time optou por não revelar uma previsão do tempo que o zagueiro ficará fora da equipe de Gelsenkirchen.

O Schalke 04 faz boa campanha no Campeonato Alemão e luta pelo título. A equipe está em segundo lugar, com 37 pontos, apenas um atrás do líder Bayer Leverkusen.