Capitão do Tri treinará time egípcio Cairo, 09 (AE) - Carlos Alberto Torres, capitão da seleção brasileira que conquistou o tricampeonato mundial no México em 1970, vai dirigir a equipe egípcia do Zamalek, segundo divulgou o próprio clube, nesta terça-feira. Segundo presidente do Zamalek, Kamal Darwish, Carlos Alberto era um dos 40 nomes que vinham sendo considerados para o cargo. A escolha foi feita por uma predileção pela escola brasileira, mais próxima das características dos jogadores egípcios. Carlos Aberto Torres já dirigiu o Flamengo, o Botafogo e o Corinthians. Atualmente estava sem clube.