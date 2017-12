Capitão do Tri vira Rei de Baku Como um rei. É assim que o capitão do tri, Carlos Alberto Torres, se sente no Azerbaijão. Também, pudera! Técnico da seleção nacional desde o início do ano, é idolatrado pelos torcedores, pricipalmente em Baku, capital do país, e paparicado pelos dirigentes e imprensa - até parece modelo, de tanto que aparece em capas de revistas e jornais do país. E olha que a equipe que dirige é lanterna do Grupo 6 das Eliminatórias européias para a Copa de 2006. Nada mal para quem, até receber o convite de trabalho, mal sabia onde era o Azerbaijão. "É na Europa, não é Ásia não, viu?!", apressa-se a dizer. A localização dessa ex-república da União Soviética ainda causa alguma controvérsia (leia abaixo). Isso, no entanto, não importa para Carlos Alberto - ou Karlos Alberto, como preferem os azerbaijanos. O que importa - e que o deixa empolgado é a condição de trabalho que encontrou. "Tudo o que eu preciso, eles me dão. Estou me sentindo realizado. Quer saber? Estou feliz pra caramba." Além, é claro, da paparicação. "Aonde vou, me tratam bem. Estou sempre em festas, jantares. E vivem me dando presentes." Presentes e passagens praticamente mensais de ida e volta para o Rio, onde está sua família. E foi numa dessas "voltas para casa" que Carlos Alberto conversou por telefone com o Estado e contou que foi parar no Azerbaijão por causa da conquista da Copa do México, quando ficou conhecido como o Capitão do Tri. "O presidente da federação (Mirzayv Ramiz) assumiu em janeiro e queria incrementar o futebol por lá. O cara é meu fã desde a Copa de 70 e me convidou para treinar a seleção. Nem sabia onde era o Azerbaijão. Mas posso te garantir que é um país muito bonito e agradável." Convite aceito, ele levou três brasileiros para auxiliá-lo, entre eles o filho Alexandre Torres, ex-jogador do Vasco e do Fluminense e que virou observador. Não foi preciso mais do que dois treinos para o "capita" perceber que o trabalho seria duro. "Eles não são ruins, mas mal preparados. Tinham deficiência até nos fundamentos mais básicos, porque não tiveram um trabalho de base. O toque de bola, por exemplo, era um desastre total. Mas a proposta é de um trabalho de renovação da seleção em longo prazo. Estamos caminhando." Estão mesmo, pelo que conta Carlos Alberto. Após levar 6 a 0 de Israel na estréia e perder de virada para a Moldávia, por 2 a 1, no segundo amistoso, ele pediu ao fã-presidente mais tempo para trabalhar com os jogadores. Conseguiu. Em vez de reunir os atletas três dias antes de alguma partida, o faz com 15 dias. "Como só três jogadores atuam fora do país, foi possível fazer alguns períodos mais longos de treinos." Aí, o futebol melhorou e os primeiros resultados apareceram: vitórias sobre o Casaquistão (3 a 2, fora de casa) e sobre o Usbequistão (3 a 1), esta no dia da República, e um 2 a 2 com a Letônia. Não é pouca coisa? "Pô, eles são rivais da região. E o Azerbaijão vivia apanhando deles. Sem contar que não ganhava um jogo fora de casa havia mais de oito anos. É um p... progresso." O capitão exagera um pouco sobre as surras do Azerbaijão. Pelo menos no retrospecto mais recente. Desde 1992, quando se filiou à Fifa e à Uefa, fez apenas um jogo, o dos 3 a 2, contra o Casaquistão. Contra o Usbequistão, levou um 5 a 1, é verdade. Mas venceu 3 dos 5 encontros. É fato, porém, que houve progresso. A conseqüência, conta Carlos Alberto, é que os torcedores foram contagiados pela euforia. E o responsável por ela... "Eu sou um ídolo para os caras. Nas ruas, todo mundo vem agradecer. É legal pra caramba." Eliminatórias - Vieram as eliminatórias para a Copa de 2006 e o Azerbaijão começou a obter bons resultados - para os padrões locais, óbvio. Empatou em casa com País de Gales (1 a 1) e Irlanda (0 a 0), visitou a Áustria e levou 2 a 0, mas na última partida, em Baku, perdeu para a Inglaterra por apenas 1 a 0, resultado que Carlos Alberto considera o melhor de sua gestão. "Para uma seleção que levada goleada de todo mundo, perder de 1 a 0 da Inglaterra, jogando de igual para igual, foi uma vitória." O Azerbaijão tem apenas 2 pontos no Grupo 6 e só volta a jogar pelas Eliminatórias em 26 de março de 2005, contra a Polônia. Ainda há muito por fazer. Ir à Copa da Alemanha, nem pensar - a seleção é apenas a 114.ª no ranking da Fifa. O que não incomoda Carlos Alberto nem os dirigentes. Eles têm consciência das limitações do time e, além disso, o projeto é de longo prazo. Tanto que fez contrato por um ano - não confirma, mas ganha US$ 35 mil mensais -, e já recebe proposta para renovar por mais dez. "É muito tempo, acho que dois ou três anos está bom." Mas... "Bom, eu estou adorando aquilo lá. Se os caras continuarem me deixando vir ao Rio sempre, acho que renovo por dez anos." O capitão, que já trabalhou como treinador em países como Nigéria, Egito, Omã e Estados Unidos, está mesmo empolgado com o Azerbaijão. "Nem nos Estados Unidos eu tive tanto apoio." E mordomias: anda em "carro importado" com motorista, tem dois intérpretes - um para as atividades esportivas e outro para as sociais "tenho compromisso social todo dia" -, vive ganhando presentes. Há três semanas, por exemplo, antes da última viagem que fez ao Rio, teve de aceitar uma festa em comemoração ao seu 60.º aniversário na véspera do embarque. "O presidente falou que só me liberaria se eu topasse a festa. Topei, né? Me encheram de presentes. Ganhei carteira, celular, jogo de xícaras para chá - os caras tomam muito chá lá. Me deram até uma espada de ouro." E trouxe os presentes para o Rio? "Só umas coisinhas pequenas. O resto é grande e pesado. E depois pegar os presentes e jogar na mala seria falta de educação, não é?" Onde fica - Ex-integrante da extinta União Soviética, o Azerbaijão, república de 86,600 km quadrados, com um pouco mais de 7,8 milhões de habitantes e rico em reservas de petróleo e gás natural, é historicamente considerado um país da Ásia Central. No entanto, há correntes que o classificam como membro da Europa Oriental. No futebol, não há dúvida: o Azerbaijão disputa todas as competições na Europa, pois foi admitido como membro filiado da Uefa em 1994. Politicamente e economicamente, porém, há divergências. Para o professor Henrique Altemani, do Departamento de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade de São Paulo (PUC-SP), tal tipo de dúvida não deveria existir. "O Azerbaijão faz parte da área de influência da Rússia, mas é da Comunidade de Estados Independentes (CEI). É um país da Ásia Central?, afirmou. O país está localizado na região do Cáucaso e é banhado pelo Mar Cáspio. No entanto, Miguel Palamarczuk, diretor-executivo da Câmara de Comércio Brasil-Rússia, considera possível situar o Azerbaijão na Europa Oriental. "Essa localização é admitida por alguns historiadores e professores de Geografia.? De fato, o Geoatlas, de Maria Elena Cimielli, professora doutora de Geografia da Universidade de São Paulo situa o Azerbaijão como país da parte oriental da Europa.