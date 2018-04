Capitão é improvisado na zaga da Lusa No último treino antes da viagem ao Paraná, nesta quinta-feira, a Portuguesa teve o veterano volante Capitão improvisado na zaga, no lugar de Alex Oliveira, que levou o terceiro amarelo e desfalca a equipe no sábado, contra o Londrina, pela penúltima rodada da primeira fase da Série B. Em 2003, quando foi ao estádio do Café, a Lusa perdeu por 4 a 2. Agora, só a vitória permitirá ao time continuar sonhando com uma vaga na próxima fase