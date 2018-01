Capitão e Rissut chegam para a Lusa O volante Capitão e o lateral-direito Luciano Rissut, dois dos sete reforços para o Campeonato Paulista, se apresentaram hoje no Canindé. Das novas contratações, apenas o goleiro Fabiano, que estava no América Mineiro, ainda não esteve no clube, mas deve se apresentar até domingo. O atraso aconteceu em razão do falecimento do pai do atleta, sepultado hoje em Araras (SP). "O Capitão é um grande jogador, possui raízes no clube e será muito importante para a equipe", disse o treinador Flávio Lopes. O volante, de 36 anos, disputou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Sport Recife. Rissut, de 25 anos, que também estava no Sport, foi um dos destaques da equipe pernambucana na Série B. O zagueiro Marcelo Fernandes, o volante Élder e os atacantes Róbson e Granja completam a lista de contratações para o Campeonato Estadual. Mas a diretoria promete não parar por aí. "Estamos tentando trazer dois atacantes e um lateral-esquerdo", confirmou Jerônimo Gomes, vice-presidente de futebol. O volante Bruno e o meia Éverson foram promovidos para o profissional para compor o elenco. A viagem do grupo para a pré-temporada em Poços de Caldas (MG) foi antecipada de segunda-feira para domingo à tarde.