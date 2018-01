Capitão Gerrard não suportou a derrota Depois de afirmar que se sentia ?imbatível? às vésperas de enfrentar o São Paulo na final do Mundial de Clubes, no Japão, o meia Steve Gerrard, do Liverpool, não encontrou palavras para buscar explicações para a derrota de hoje na decisão do Mundial de Clubes. O capitão do time inglês e bola de prata da competição ? superado apenas por Rogério Ceni ? não suportou o revés, após 11 jogos invictos e, pior, sem levar gol. Mesmo sem repetir as grandes atuações que tem no Campeonato Inglês, competição na qual é o vice-artilheiro com 12 gols ? superado apenas pelo holandês Ruud Van Nistelrroy, do Manchester United, que soma 15 ? Gerrard, de 25 anos, teve pelo menos três oportunidades para mudar o placar a favor de sua equipe. Falhou em todas. Na primeira, cobrou falta da intermediária e acertou o ângulo superior esquerdo, obrigando Rogério Ceni a fazer uma grande defesa. Na segunda chance, chutou mal, após pegar um rebote dentro da grande área são-paulina. No fim do jogo, no desespero, arriscou de longe, mas errou o alvo. Terminou o Mundial com apenas um gol marcado diante do Saprissa na fácil vitória na estréia da competição por 3 a 0. Após o apito do árbitro mexicano Benito Armando Archundia, o camisa 8 sentou no centro do gramado de Yokohama. De cabeça baixa, parecia não acreditar no resultado. Os companheiros Riise e Luís Garcia tentaram consolá-lo em vão. Gerrard só levantou para receber a medalha de vice-campeão e a bola de prata. Constrangido, recebeu os cumprimentos de Rogério Ceni. Os braços pareciam pesar mais que o próprio corpo. Sem jeito, deixou o gramado. Com certeza, no seu pior momento em 308 jogos pelo Liverpool. A CHANCE - Ele terá chance se de redimir em campos alemães daqui a seis meses, quando ao lado de Lampard, do rival Chelsea ? indicado para o prêmio de melhor do jogador da Fifa, ao lado de Ronaldo Gaúcho e Samuel Eto?o ?, Beckham, do Real Madrid, e Rooney, do Manchester United, vai comandar a seleção inglesa do campeonato mundial, que não vem desde o Mundial de 1966. O English Team está no Grupo B da Copa e terá como adversários na primeira fase Paraguai, Trinidad e Tobago e Suécia.