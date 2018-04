Capitão Luiz Alberto não joga a toalha no Fluminense O zagueiro Luiz Alberto, capitão do Fluminense, ainda não desistiu de lutar pela permanência do time na elite do futebol brasileiro em 2010. O clube carioca está em último lugar no campeonato, com apenas 18 pontos, e perdeu por 5 a 1 para o Grêmio no domingo. Mas o defensor ainda sonha com um milagre.