Capitão, Neville deixará Everton no fim da temporada

Apesar de não parar de jogar, Neville vai fazer parte da comissão técnica da seleção inglesa Sub-21, que será disputado no mês de junho em Israel. "Eu quero continuar jogando no mais alto nível, enquanto eu fisicamente posso e vou pensar nas minhas opções antes de tomar uma decisão sobre o meu próximo passo", disse Neville ao site oficial do clube.

O Everton ocupa o sexto lugar no Campeonato Inglês, com seis pontos a menos do que o quarto colocado Tottenham, mas também com um jogo a menos. Nessas últimas semanas no clube, Neville quer ajudá-lo a se classificar para a próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. "Eu vou fazer tudo que posso para ajudar o Everton a acabar no lugar mais alto possível na tabela de classificação", afirmou.

Neville iniciou a sua carreira no Manchester United e faturou seis títulos do Campeonato Inglês, três da Copa da Inglaterra e um da Liga dos Campeões da Europa. Ele também tem passagens pela seleção inglesa, com participação em três edições da Eurocopa, em 1996, 2000 e 2004, com 59 partidas disputadas pela equipe. No último dia 26 de dezembro, ele se tornou o sétimo jogador a disputar 500 partidas no Campeonato Inglês ao participar do duelo entre Everton e Wigan.