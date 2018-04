Capitão sueco, vice na Copa de 58, morre aos 85 anos

O ex-jogador do Milan e da seleção sueca Nils Liedholm, vice-campeão do mundo na Copa do Mundo de 1958, morreu aos 85 anos na cidade italiana de Cuccaro nesta segunda-feira. "O céu prepara o quarto para Nils Liedholm", disse uma nota no site oficial do Milan. "Maestro da ironia, um verdadeiro e insubstituível campeão de futebol, um técnico vitorioso e inovador. O Milan, assim como o restante do mundo do futebol, curva-se à figura do grande sueco." Liedholm comandou o time da Suécia que conquistou o título olímpico em 1948 e foi derrotado pelo Brasil na decisão do Mundial de 1958. O meio-campista conquistou quatro títulos italianos na década de 1950 com o Milan, onde foi parte do famoso trio "Gre-No-Li", ao lado de Gunnar Gren e Gunnar Nordahl. Após a aposentadoria como jogador, Liedholm ingressou com sucesso na carreira de técnico, conquistando os títulos italianos de 1979, com o Milan, e 1983, com a Roma. Ele também levou a Roma à final da Copa Européia de 1984, quando foi derrotado nos pênaltis.