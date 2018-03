Capitão vai desfalcar o Sport no Maracanã O capitão Gaúcho é o grande desfalque do Sport Recife para a partida desta quarta-feira no Maracanã contra o Flamengo, no jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. O time pernambucano precisa vencer por dois gols de diferença, já que perdeu o primeiro jogo, em casa, por 1 a 0, na última quarta-feira. Suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo, Gaúcho será substituído por Marcão. Este jogador, aliás, poderá assumir outra posição caso o volante Fernando César, com uma contusão muscular na coxa, não seja confirmado pelo técnico Hélio dos Anjos. O treinador ainda espera um parecer definitivo do departamento médico. Se o atleta for impedido de ir a campo, Eduardo Teles será o zagueiro ao lado de Silvio Criciúma e Marcão passa a ser o primeiro volante ao lado de Ataliba. Em compensação, o técnico poderá contar com o retorno da dupla de atacantes - Adriano Chuva e Valdir Papel - que cumpriu suspensão. Embora tenha a obrigação de vencer por dois gols de diferença para assegurar a vaga na final, o time pernambucano está tranquilo, de acordo com Hélio dos Anjos. Se vencer por 1 gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis.