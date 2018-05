Capivariano acerta com Roberto Fernandes para lugar de Evaristo Piza Buscando a reabilitação no Campeonato Paulista, o Capivariano acertou nesta terça-feira a contratação do técnico Roberto Fernandes. Ele vinha passando por um período de estágio na Europa e volta ao Brasil para assumir o posto deixado por Evaristo Piza, dispensado após a derrota para o Água Santa, por 4 a 1, em Diadema.