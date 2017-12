Capivariano pode assumir liderança da B1 Apenas um jogo abre a sexta rodada da fase final do Campeonato Paulista da Série B1 nesta sexta-feira. O Linense recebe o Capivariano, que terá a estréia do técnico Paulo Roberto, às 20h30. Com oito pontos ganhos, uma vitória fora de casa garante ao time de Capivari a liderança provisória da competição, uma vez que o Mauaense, com dez, só entra em campo no domingo para enfrentar o Batatais. Os donos da casa, em caso de vitória, também chegariam aos dez pontos, mas ainda ficariam atrás do time de Mauá pelo critério de desempate. Confira a 6ª rodada: Sexta-feira - 20h30 - Linense x Capivariano; Sábado - 10h - Mauaense x Batatais; Domingo - 10h - Primavera x Tupã; 15h - Ecus x Velo Clube. Classificação: 1) Mauaense 10; 2) Ecus 9; 3) Tupã e Capivariano 8; 5) Linense 7; 6) Batatais 6; 7) Primavera 4; 8) Velo Clube 3.