Capixaba começa com apenas uma partida nesta sexta Nesta sexta-feira começou mais um Estadual no Brasil, que teve apenas uma partida. CAMPEONATO CAPIXABA 1ª rodada Vitória 3 x 5 Vilavelhense Classificação Grupo B 1.º - Vilavelhense, 3 pontos; 2.º - Vitória, zero. Obs.: Serra, Colatinense e Rio Branco ainda não estrearam.