Capone estréia amanhã no Atlético-PR O zagueiro Capone, ex-Corinthians, é a novidade do Atlético Paranaense para a partida deste sábado, às 18 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte, contra o Cruzeiro, que tenta manter a invencibilidade de 30 partidas. "Nada como enfrentar os melhores do momento para mostrar nosso potencial", disse o estreante. Ele irá compor a defesa do time paranaense, que volta a ter três jogadores. O Atlético já utilizou o esquema 3-5-2 em jogos fora de casa, mas não foi feliz, empatando por 1 a 1 com o Figueirense e perdendo por 1 a 0 para o Fortaleza. A dúvida do técnico Vadão está na escalação de Tiago ou Igor, pois a terceira vaga na defesa foi garantida por Juliano. Com a suspensão do meia-atacante Adriano, Vadão optou por dois volantes (Leomar e Luciano Santos), que darão mais liberdade para que Kléberson faça a ligação com o ataque. "Já havíamos jogado desta forma antes", afirmou Vadão. "Vamos manter as nossas características."