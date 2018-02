Cappello aguarda confirmação da Associação inglesa

Torcedores ingleses passaram boa parte da quinta-feira discutindo os méritos do técnico Fabio Capello, apesar de o italiano ainda não ter sido confirmado como sucessor de Steve McClaren na seleção da Inglaterra. Após a Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inlgês) ter confirmado na quarta-feira que seu presidente, Brian Barwick, esteve reunido com Capello em Londres, a confirmação do novo treinador parece apenas uma questão de tempo. A maioria dos jornais britânicos previu um anúncio para esta quinta-feira. Capello voltou para sua casa em Lugano, na Suíça, após a negociação de quarta-feira. O ex-técnico do Milan, Roma, Real Madrid e Juventus, de 61 anos, disse ao Sky Sports News nesta quinta-feira que estava "aguardando uma ligação". Seus representantes ainda negociavam com a FA nesta quinta-feira, e a imprensa especula que a indefinição seria a identidade e o papel de seus assistentes. Outro ponto seria a permanência ou não do zagueiro do Chelsea John Terry como capitão. Programas de rádios estavam recheados de participantes por telefone debatendo o que Capello deveria fazer para tornar a Inglaterra novamente uma potência mundial, após a não classificação para a Eurocopa de 2008. Sua reputação de rigidez foi bem recebida pelos torcedores, que vêem a necessidade de um técnico disciplinador para controlar os multimilionários jogadores da seleção. Capello foi demitido do Real Madrid no fim do mês passado, após conquistar o título espanhol, e desde então atua como comentarista de TV.