Capriati vence e avança em Roma A tenista norte-americana Jennifer Capriati se classificou nesta quinta-feira para as quartas-de-final do Aberto da Itália, que está sendo disputado em Roma, ao derrotar a argentina Paola Suárez por dois sets a zero. As parciais foram de 6/2 e 6/2. A russa Svetlana Kuznetsova venceu a japonesa Ai Sugiyama em três sets, parciais de 6-4, 3-6 e 7-6 (7/4) e a italiana Francesca Schiavone eliminou a russa Elena Lijovtseva por 6-1 e 6-3.