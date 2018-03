Caracas derrota Concepción por 1 a 0 Com um gol do zagueiro Jose Manuel Rey, o Caracas venceu a Universidad Concepción, por 1 a 0, nesta terça-feira à noite, em Caracas. Com este resultado, o time venezuelano assume a vice-liderança do Grupo 3 da Taça Libertadores da América, com seis pontos, um a menos que o líder Cruzeiro. O Laguna, do México, soma cinco pontos, e a Universidad Concepcion, do Chile, tem apenas um.