Caracas e Chivas empatam e beneficiam o São Paulo Caracas e Chivas não passaram de um empate por 0 a 0, nesta quarta-feira, na capital venezuelana, em jogo pelo Grupo 1 da Copa Libertadores da América. O resultado beneficiou o São Paulo, que se vencer o Cienciano logo mais, se classifica para a segunda fase da competição. O Chivas, que jogou sem seis titulares, cedidos para a seleção mexicana, é o líder do Grupo com 11 pontos e já está garantido na oitava-de-final. O São Paulo é o segundo colocado com seis, seguido do Caracas, que tem 5. Se bater o Cienciano, lanterna, com três, o time de Muricy Ramalho chega a nove e não poderá ser mais alcançado.