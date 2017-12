Caracas perde outra na Libertadores O Caracas perdeu mais uma no Grupo 3 da Copa Libertadores da América. Mesmo jogando em casa, na noite desta quinta-feira, a equipe venezuelana foi derrotada por 1 a 0 pelo Santos Laguna, do México. Na estréia os venezuelanos já haviam perdido para o Cruzeiro, em Belo Horizonte, por 3 a 1. O único gol da partida foi marcado pelo argentino Matías Vuosso, aos 27 minutos do segundo tempo, Com a vitória, o Santos Laguna chega aos 4 pontos ganhos, já que na estréia empatou por 2 a 2 com o Universidad Concepción, do Chile. O Cruzeiro lidera a chave com 6, já que na segunda rodada derrotou o Concepción também por 3 a 1.