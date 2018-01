Caracas perde para LDU e é provável adversário do Santos A LDU venceu o Caracas (VEN), nesta quarta-feira por 3 a 1, em partida válida pela última rodada da fase de classificação do Grupo 6 da Libertadores. Os equatorianos, apesar da vitória, chegaram apenas a 8 pontos, em terceiro lugar e estão eliminados. Já os venezuelanos, apesar de perderem na rodada final, ficaram com 9 pontos, em segundo lugar do grupo, e seguem no torneio. Como o Caracas tem a pior campanha dos times classificados à próxima fase da Libertadores até agora, surge como provável adversário do Santos - detentor da melhor campanha entre todas as equipes, e que pegará o pior dos classificados na primeira fase. O Colo Colo também foi derrotado na partida final da fase classificatória, mas se classificou. Fora de casa, os chilenos foram a Buenos Aires e perderam para o eliminado River Plate, por 1 a 0. O Colo Colo se manteve com 9 pontos, à frente do Caracas pelos critérios de desempate. O River ficou com 8 pontos em último no grupo.