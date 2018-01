Caracas se classifica e elimina o River Plate da Libertadores Uma das surpresas da Copa Libertadores da América, o Caracas venceu o River Plate por 3 a 1, nesta quinta-feira, na Venezuela, e eliminou o time argentino do torneio. Rey e Escobar (dois) fizeram os gols do time da casa e Farias descontou. Com o resultado, o venezuelano chegaram aos nove pontos no Grupo 6, ao lado do Colo Colo, mas com pior saldo de gols (6 a -1). Os dois times garantiram classificação às oitavas-de-final, já que não podem mais ser alcançados por River Plate e LDU, ambos com cinco pontos. O Caracas pode ser considerado o carrasco do River, bicampeão da Libertadores, já que venceu os dois jogos que disputou contra o rival.