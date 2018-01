Caravana corintiana sai neste sábado A saída dos 50 ônibus da Gaviões da Fiel rumo à Goiânia está prevista para as 18 horas deste sábado, na sede da torcida, em São Paulo. Será um percurso de mais de 900 quilômetros e que deve durar de 15 a 18 horas - todo monitorado pela Polícia Rodoviária -, para poder ver o Corinthians jogar com o Goiás, domingo, no Serra Dourada, no jogo do título brasileiro. ?Estamos com um esquema especial, tanto na ida quanto na volta?, confirmou o tenente Cláudio Rogério Ceolone, do policiamento rodoviário do Estado de São Paulo. ?Vamos acompanhá-los até a fronteira (com Minas gerais)?, revelou. Passando Igarapava, o policiamento dos outros Estados é que cuidará da caravana da Fiel. A Polícia Rodoviária contará com o apoio do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) para evitar possíveis distúrbios civis. ?O esquema também é para a segurança dos usuários das rodovias?, disse Ceolone. No total, mais de 200 homens estarão prontos para a passagem da caravana. No entanto, não haverá escolta dos ônibus da Gaviões. ?Teremos homens em todas as bases e espalhados pela rodovia em motos?, explicou o tenente. ?E ainda temos várias câmeras espalhadas. Será um verdadeiro ?Big Brother.??