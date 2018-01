Caravana do Atlético sofre desfalques Pelo menos 60 torcedores do Atlético-PR não puderam viajar na manhã desta quarta-feira para Porto Alegre, a fim de acompanhar a partida contra o São Paulo, no Estádio Beira-Rio, pela final da Libertadores. Dois ônibus quebraram e não puderam seguir na caravana com cerca de 40 veículos que saíram às 6 horas. Outros ônibus já tinham iniciado a viagem na noite de terça. Os organizadores da viagem até se propuseram a levar os que ficaram para São Paulo, a fim de assistirem à partida decisiva no Morumbi, na próxima semana. Mas muitos não aceitaram e ficaram reclamando. "Estava tudo certo para viajar, mas na hora desapareceu o nome da lista", disse o torcedor José Carlos da Silva. Ele afirmou ter chegado em frente à Arena por volta de 23h30 de terça-feira. A viagem custava R$ 30,00, incluindo o ingresso para o jogo. Tão logo foi divulgada a informação de que os ônibus quebraram, algumas vans apareceram na Arena. Mas poucos torcedores dispuseram-se a pagar mais R$ 80,00 para iniciar a viagem. A.M.S., que não quis revelar o nome para não ter problemas com a esposa, que, segundo ele, não sabia de sua viagem, disse que o principal objetivo era ver a primeira partida, sobretudo porque esperava que ela fosse na Arena. Ele desistiu da viagem para Porto Alegre. "Disseram que eu estava no ônibus seis, fui lá e mandaram ir para o três, mas ele já tinha saído. Quando voltei, o seis também já tinha ido", reclamou. "Só embarcou quem eles queriam."